RPE Parintins e Amazonas disputam vaga na semifinal do returno neste sábado (22)

Tourão tem vantagem do empate no confronto único deste sábado (22), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith

RPE Parintins e Amazonas FC se enfrentam neste sábado (22), às 15h30, no Estádio Carlos Zamith, pelos playoffs do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025. O Tourão, segundo colocado do Grupo A, tem a vantagem do empate diante do Amazonas, que terminou em terceiro na Chave B.

Campanhas no returno

O RPE Parintins chega invicto ao confronto, após empatar com Princesa do Solimões e Manaus, além de vencer o Sete. O destaque da equipe é o atacante Dagson, artilheiro do Barezão ao lado de Hernane, do Nacional FC, com quatro gols.

O Amazonas FC, que liderou o primeiro turno, oscilou no returno. A equipe sofreu derrotas para Nacional e Manauara, mas se recuperou vencendo o São Raimundo. Com 14 gols marcados, tem o melhor ataque da competição. Os atacantes Gustavo Ermel e Luan Silva, ambos com dois gols, ainda não atuaram neste returno.

Caminho até a final

O vencedor do duelo enfrentará o Nacional na semifinal, marcada para terça-feira (25), às 18h, na Arena da Amazônia. Quem avançar disputa a final do segundo turno e segue na luta pelo título estadual.

Reencontro entre as equipes

Tourão e Onça já se enfrentaram na segunda rodada do primeiro turno, quando o Amazonas venceu por 2 a 0 no Estádio Larissão, em Presidente Figueiredo, com gols de Luan Silva e Eliton Júnior.

O volante Pará, que retornou ao time titular do Amazonas após cinco jogos afastado por lesão, garantiu que o elenco está preparado para buscar a classificação.

“Cada partida tem sua própria história. Vamos estudar o adversário, analisar o que aconteceu no campeonato e buscar o resultado positivo, já que o empate é vantagem deles”, afirmou o camisa 26.

Leia mais:

