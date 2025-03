Museu de Manaus recebe 2 mil visitantes por mês e reforça importância histórica e cultural

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou o número de 2 mil visitantes mensais no Museu da Cidade de Manaus. Localizado no Centro Histórico da capital, o museu se consolidou como um dos principais pontos culturais da cidade, atraindo tanto moradores quanto turistas interessados em conhecer a história e o patrimônio local.

“O Museu da Cidade de Manaus é um local que narra a história do nosso povo e o crescimento da nossa cidade. Esses números mostram que a população valoriza e se conecta com esse patrimônio”, afirmou Jender Lobato, diretor-presidente da Manauscult. Ele destacou que a crescente visitação reflete a importância do museu na preservação da identidade cultural de Manaus.

Leonardo Novellino, coordenador do museu, ressaltou o papel essencial do espaço na educação e no fortalecimento da cultura manauara. “O museu serve como um ponto de encontro entre o passado e o presente. A cada mês, milhares de pessoas vivenciam essa experiência e saem daqui com um novo olhar sobre Manaus”, declarou.

História do museu

O Museu da Cidade de Manaus está instalado no Paço da Liberdade, um dos edifícios mais emblemáticos da capital amazonense. Construído em 1879, o prédio já foi sede da Prefeitura de Manaus e palco de momentos importantes da história política e administrativa da cidade.

Após um processo de revitalização, o edifício foi reinaugurado como Museu da Cidade em 2018, com o objetivo de preservar e contar a história de Manaus de forma inovadora. Seu acervo, que mistura tecnologia e interatividade, oferece aos visitantes uma imersão na trajetória da cidade, desde os povos indígenas até os dias atuais.

Visitação

O Museu da Cidade de Manaus funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h20, com fechamento às 17h. A entrada é gratuita, e o local oferece exposições permanentes e temporárias, proporcionando uma experiência interativa e educativa sobre a história e o desenvolvimento da capital amazonense.

