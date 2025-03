Papa fará primeira aparição ao público após internação

A sala de imprensa da Santa Sé divulgou a informação sobre possível saudação do papa Francisco diretamente do Hospital Gemelli, em Roma

O papa Francisco planeja saudar os fiéis durante a missa deste domingo (23), no momento do Angelus dominical. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé na manhã deste sábado (22). O pontífice, que segue em tratamento desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, apresenta um quadro de saúde estável.

Saudação direto do hospital

Caso a intenção se concretize, Francisco concederá sua bênção aos fiéis pouco depois das 12h (horário local da Itália), diretamente da unidade hospitalar.

O boletim médico mais recente, divulgado na noite de sexta-feira (21), aponta pequenos avanços na condição respiratória e motora do papa. Segundo a Santa Sé, ele já não precisa da ventilação mecânica com máscara, utilizando oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. Além disso, ao longo do dia, tem reduzido o uso desse suporte.

Sem previsão de alta

Os médicos ainda não informaram quando o papa receberá alta. “O papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de trabalho. Ele não recebeu visitas. O próximo boletim poderá ser publicado na segunda-feira”, informou a Santa Sé.

Papa Francisco precisa “reaprender a falar”

O cardeal Víctor Manuel Fernández comentou sobre a recuperação do pontífice e afirmou que ele precisa “reaprender a falar”. A declaração ocorreu durante o evento de divulgação do livro A poesia é sempre necessária, escrito pelo santo padre.

Segundo Fernández, o tratamento com oxigênio de alto fluxo resseca as vias respiratórias, impactando a fala. “O papa está muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é a mesma de antes”, afirmou.

Oração pela saúde do papa

Na última sexta-feira da Quaresma (21), o Vaticano organizou uma noite de oração do terço pela saúde do papa Francisco, na Praça São Pedro. O padre Armando Nugnes, reitor do Pontifício Colégio Urbano, conduziu as orações pedindo pelo “dom da saúde para o papa” e pela fraternidade no mundo.

“Nesta noite nos reunimos mais uma vez em oração, em comunhão com o santo padre Francisco. Para ele, pedimos o dom da saúde do corpo e a consolação do espírito. Junto com ele, pedimos ao Senhor que este nosso mundo possa encontrar o caminho da fraternidade e da paz”, declarou o padre Nugnes.

O papa Francisco segue em recuperação e continua recebendo orações de fiéis ao redor do mundo.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Cardeal diz que Papa Francisco deve reaprender a falar após internação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱