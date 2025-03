PC-AM procura dono de motel suspeito de tentativa de homicídio em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a ampla divulgação da imagem de Fabrício da Silva Nunes, de 30 anos. A políca procura o homem suspeito de tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (21), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Câmeras de segurança registraram o crime. Nas imagens, Fabrício aparece efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, um homem de 38 anos, que estava no carro com sua ex-companheira.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Fabrício da Silva Nunes nos seguintes números: (92) 98116-9099, do Disque-denúncia do 1º DIP; e 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A identidade dos denunciantes continuará em sigilo.

O caso

Fabrício da Silva Nunes, um empresário de 30 anos e dono de um motel na cidade, ficou furioso ao ver sua ex-companheira, uma advogada, ao lado de outro homem, proprietário de uma rede de pizzarias famosa na capital amazonense. Ele efetuou mais de 20 tiros contra o carro onde estavam as vítimas.

De acordo com informações, a mulher já havia terminado o relacionamento com o agressor há dois anos, mas ele nunca aceitou o fim da relação. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica. Já o outro empresário que estava com a advogada teve o caso registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

(*) Com informações da assessoria

