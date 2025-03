Boi Caprichoso anuncia as 23 toadas do álbum “É Tempo de Retomada”

Seleção musical do álbum “É Tempo de Retomada” define identidade do Boi Caprichoso para o Festival de Parintins

O Boi Caprichoso divulgou neste sábado (22) a lista oficial das 23 toadas que compõem o álbum “É Tempo de Retomada”. A seleção faz parte do processo iniciado em outubro de 2024, quando o edital foi lançado e recebeu mais de 120 inscrições. O prazo para envio das composições terminou em 20 de janeiro deste ano.

Seleção artística das toadas

O Conselho de Arte e o Conselho Musical do Boi Caprichoso conduziram a escolha das músicas, selecionando aquelas que melhor representam a proposta artística do projeto. O presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, destacou que a curadoria seguiu os critérios estabelecidos no edital.

“Tivemos a missão de escolher as toadas do Caprichoso. Estamos entregando, nesse primeiro momento, 23 obras, parte delas escolhidas durante o processo, organizadas a partir do edital, seguindo todos os critérios. Fora isso, também organizamos as toadas encomendadas, toadas estratégicas que fundamentam o projeto de arena. As toadas representam, para a gente, a sonoridade do espetáculo que vai assegurar a vitória do Boi Caprichoso”, afirmou Nakanome.

Planejamento e identidade musical

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, ressaltou que o planejamento é essencial para o sucesso do projeto. Segundo ele, o bumbá segue rigorosamente o cronograma definido desde o início do projeto “É Tempo de Retomada”.

“O Boi Caprichoso anuncia suas toadas oficiais sempre embasado no sentimento de unidade, vitória e, acima de tudo, com um festival que mantém o padrão artístico do Caprichoso, apresentando as toadas que serão os grandes hits do Festival de Parintins 2025”, declarou Amoedo.

O álbum será um dos pilares da apresentação do Caprichoso no Festival de Parintins, consolidando a identidade musical do espetáculo e reafirmando o compromisso do boi com a excelência artística.

Seleção faz parte do processo iniciado em outubro de 2024. Foto: Divulgação

