Boi Caprichoso inicia ensaios para temporada 2025

A Marujada de Guerra iniciou, na quinta-feira (13), a temporada 2025 de ensaios do bumbá, em preparação ao Festival de Parintins. O evento ocorreu no Curral Zeca Xibelão.

Nesta semana, o Boi Caprichoso realiza mais um ensaio na sexta-feira (14). No sábado (15), será a vez do Ensaio Show para comemorar a retomada de uma temporada grandiosa. Todos os segmentos do boi participam dos ensaios e o torcedor Caprichoso é convidado a participar.

“De fato e de direito se começa a temporada e o Caprichoso dá esse pontapé inicial, aquecendo a ilha de Parintins, movimentando seus segmentos para que a gente possa começar a trilhar e buscar a perfeição no bumbódromo e apresentar o Caprichoso da melhor forma possível”, destacou o presidente Rossy Amoedo.

Nova temporada

Marujada, corpos de dança, Raça Azul, Banda Caprichoso, diretores, artistas e torcedores compareceram ao curral e festejaram o Primeiro Rufar de Tambor. A noite foi de muita toada, dança e diversão para festejar o período bovino que chega e vai transformar Parintins.

“Graças a Deus começou a temporada 2025. O Caprichoso já está preparado desde que terminou o festival passado. Então, a gente vem com tudo e, com certeza, com essa energia azul nós conseguimos alavancar com o pé direito esse ano de 2025. A nação azul e branca pode esperar um belíssimo espetáculo”, finalizou o pajé azulado, Erick Beltrão.

