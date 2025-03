RPE Parintins vence o Amazonas e avança à semifinal do returno

Com gols de Gabriel Fonseca e Lucas Peteca, Tourão elimina a Onça e agora enfrenta o Nacional na semifinal do returno

O RPE Parintins garantiu a classificação para a semifinal do segundo turno do Barezão 2025. Neste sábado (22), no Estádio Carlos Zamith, o Tourão venceu o Amazonas FC por 2 a 1 e manteve o histórico positivo no mata-mata contra a Onça. Agora, a equipe do interior enfrenta o Nacional na terça-feira (25), às 18h, na Arena da Amazônia.

Enquanto o RPE Parintins encara o Nacional, o Amazonas, campeão do primeiro turno, segue se preparando para a final geral do campeonato.

Primeiro tempo equilibrado

O Amazonas FC começou com mais posse de bola e pressionou nos minutos iniciais. Aos três minutos, Wellington Nascimento cabeceou com perigo, mas o goleiro Matheus Carlos defendeu. Cocote, acionado pelo lado direito, criou dificuldades para a defesa do RPE Parintins.

Aos 15 minutos, Rodrigo Varanda recebeu na área e finalizou para fora. O Tourão teve dificuldades para criar chances ofensivas e o primeiro tempo terminou sem gols.

Tourão marca no segundo tempo e confirma a vaga

Após o intervalo, o RPE Parintins abriu o placar logo aos três minutos. Rodriguinho encontrou Inácio Neto, que tocou por cobertura. O goleiro Renan afastou, mas no rebote, Gabriel Fonseca aproveitou e marcou.

A Onça precisou sair para o ataque e conseguiu o empate aos 25 minutos. Matheus Carlos errou na saída de bola, Eliton Júnior acionou Diego Zabala, que cruzou para Rafael Tavares deixar tudo igual.

Nos acréscimos, o RPE Parintins aproveitou um contra-ataque para definir a vitória. Elivelton avançou pelo meio e tocou para Serginho Duarte, que invadiu a área e rolou para Lucas Peteca marcar o gol da classificação.

