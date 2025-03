Manauara e Princesa duelam por vaga na semifinal do returno

A última vaga na semifinal do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025 será decidida entre Manauara e Princesa do Solimões. As equipes se enfrentam neste domingo (23), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, em duelo único pelo playoff. O Manauara tem a vantagem do empate.

Campanha das equipes no returno

O Manauara avançou como segundo colocado do grupo B, com uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe marcou dois gols e sofreu dois. Joelson e Colina são os artilheiros, com dois gols cada. A trajetória no returno começou com empate contra o São Raimundo, seguido de vitória sobre o Amazonas e derrota para o Nacional. Com essa campanha, o time garantiu a vantagem do empate, assim como no primeiro turno.

O Princesa do Solimões terminou em terceiro no grupo A, somando quatro pontos, com um triunfo, uma igualdade e um revés. A equipe marcou seis gols e sofreu seis. Tico, com três gols, é o artilheiro. No returno, empatou com o RPE Parintins na estreia, venceu o Sete SAF e perdeu para o Manaus FC. Assim como no primeiro turno, o Tubarão precisa vencer para seguir na competição.

Ingressos para a partida

O Manauara anunciou em suas redes sociais que os torcedores que forem ao jogo vestindo a camisa oficial do clube terão os ingressos pagos pelo próprio time.

As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e serão vendidas no dia do jogo, na bilheteria da Colina.

