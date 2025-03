Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 14,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2843 da Mega-Sena deste sábado (22)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2843 da Mega-Sena, sorteado no sábado (22). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 14,5 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na terça-feira (25).

Confira os números sorteados

As dezenas do concurso 2843 foram: 01 – 37 – 39 – 40 – 43 – 59.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, a quina teve 41 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 59,6 mil para cada uma. Já a quadra registrou 2.537 apostas vencedoras, que receberão R$ 1.376 cada.

Próximo sorteio e como apostar

O concurso 2844 da Mega-Sena será realizado na terça-feira (25). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site da Caixa.

Leia mais:

Aposta feita em Manaus fatura quase R$ 250 milhões em sorteio da +Milionária

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱