Defesa Civil alerta para deslizamentos em áreas de encostas de Manaus

A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta neste domingo (23) devido à forte chuva que atinge Manaus desde a madrugada, indicando risco de deslizamentos em áreas de encostas.

O comunicado ressalta a necessidade de atenção redobrada, especialmente para moradores de regiões vulneráveis, como a comunidade Fazendinha e partes do Bairro da Paz, locais que já registraram ocorrências graves em anos anteriores.

Foto: Divulgação

Além dos deslizamentos, as autoridades também destacam o risco de alagamentos, principalmente em regiões próximas a igarapés e ruas suscetíveis a inundações. Com o aumento no volume das chuvas, a população dessas áreas está em alerta, temendo danos e prejuízos.

A Defesa Civil e outras autoridades seguem monitorando a situação, orientando os residentes a ficarem atentos a sinais de perigo, como rachaduras em terrenos e estruturas. Os órgã competentes recomendam comunicação imediata, em caso de emergência, para evitar tragédias.

