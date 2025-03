Força-tarefa resgata vítimas e auxilia famílias após deslizamento de terra em Manaus

O Governo do Amazonas montou uma força-tarefa, por determinação do governador Wilson Lima, para atender às ocorrências relacionadas à chuva desta quarta-feira (19) em Manaus. O Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cobom) atendeu um total de 23 acionamentos, incluindo um deslizamento de terra que atingiu nove casas e soterrou seis pessoas no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

As seis vítimas foram resgatadas e encaminhadas para unidades de saúde por ambulâncias do CBMAM e do Samu. Uma das vítimas, uma mulher de 45 anos, teve o óbito confirmado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

“No primeiro momento foi a ação de resgate. Retiramos uma senhora e socorremos outras pessoas com as nossas ambulâncias. Agora nossa ação é resguardar as vidas que ainda estão no local, isolando totalmente a área, dando apoio para essas famílias retirarem seus materiais e alguns pertences particulares. Manteremos o local isolado, pois ainda há risco”, afirmou o comandante do Comando de Bombeiros da Capital, Reinaldo Menezes.

O deslizamento atingiu nove casas, sendo que três delas foram completamente soterradas. Mais de 70 militares do Corpo de Bombeiros Amazonas (CBMAM) atuaram na ocorrência de desmoronamento, na rua da Bênção, bairro Cidade Nova.

Nove viaturas do CBMAM participaram da operação, incluindo a Guarnição de Suporte Especializado, Auto Bomba Tanque, Unidades de Resgate e Auto Resgate. O CBMAM acionou a Defesa Civil e a Assistência Social da Prefeitura de Manaus para atender às famílias afetadas, além de órgãos como a Amazonas Energia, IMMU, Defesa Civil do Estado, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas).

A Defesa Civil do Estado destacou uma equipe para apoiar os demais órgãos no levantamento das famílias afetadas. Além disso, o órgão está auxiliando no traslado das famílias para residências de parentes e garantirá a distribuição de cestas básicas.

A Defesa Civil do Estado, assim como as demais secretarias do Governo do Amazonas, se mantém à disposição para apoiar a prefeitura no que for necessário para melhor atender as famílias atingidas pelo deslizamento.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e a Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) realizaram o acompanhamento psicossocial com as famílias afetadas pelo deslizamento na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a secretária executiva de Direitos Humanos, Gabriella Campezatto, foi providenciado abrigamento para as famílias, mas elas recusaram a oferta e foram auxiliadas com transporte para as residências de familiares próximos, além da doação de roupas.

“A Sejusc fez o levantamento das famílias atingidas por essa forte chuva. Algumas já foram encaminhadas para a casa de familiares. Estamos dando todo esse apoio logístico e o acompanhamento psicossocial. Amanhã, em conjunto com a Defesa Civil do Estado, vamos continuar com o apoio, levando cestas básicas e verificando os demais encaminhamentos necessários”, acrescentou a secretária executiva.

