Motociclista e passageira ficam feridos após acidente em Manaus

Um motociclista e sua passageira ficaram feridos após se envolverem em um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (22). A colisão aconteceu na avenida Margarita, localizada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas no local, o acidente ocorreu quando a motocicleta descia uma ladeira e colidiu contra a traseira de um carro modelo. O impacto da batida foi tão forte que as vítimas foram arremessadas para fora do veículo, caindo violentamente no asfalto.

Moradores que estavam nas imediações rapidamente acionaram o serviço de emergência. Equipes de resgate foram mobilizadas para prestar atendimento às vítimas, que foram encaminhadas a um hospital da capital amazonense. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista e da passageira.

Leia mais:

