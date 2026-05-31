Hospital Delphina Aziz

Procedimento histórico foi realizado no Hospital Delphina Aziz e reforça a oferta de cirurgias de alta complexidade no estado

O governador Roberto Cidade acompanhou, neste domingo (31), o início do centésimo implante coclear realizado pelo Governo do Amazonas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz. A marca reforça o papel da unidade como referência em cirurgias otológicas de alta complexidade na Região Norte e amplia o acesso da população a tratamentos especializados.

Durante a visita, o governador destacou a importância do procedimento para pacientes que enfrentam perda auditiva severa ou profunda.

“É um dia histórico para o Estado do Amazonas com o centésimo procedimento coclear. Eu fico muito feliz em poder estar aqui na condição de governador. É o Governo do Amazonas trabalhando em parceria com o SUS e salvando vidas, mudando a história dessas pessoas que precisavam de um transplante como esse, algo que não acontecia antes aqui no nosso estado e, hoje, o Delphina Aziz já é uma referência”, afirmou o governador.

Hospital amplia atendimento especializado

Além do centésimo implante coclear, a programação cirúrgica deste domingo incluiu a implantação de uma Prótese Auditiva Ancorada ao Osso (Baha). O procedimento amplia as alternativas de tratamento para pessoas com deficiência auditiva.

O serviço de implante coclear no Amazonas começou em abril de 2023, quando o Hospital Delphina Aziz realizou a primeira ativação do dispositivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

Desde então, a unidade oferece uma linha de cuidado completa. O atendimento inclui diagnóstico especializado, cirurgia, acompanhamento fonoaudiológico, suporte multiprofissional e reabilitação contínua.

Família celebra nova oportunidade de comunicação

Entre os pacientes atendidos está Ismael, de três anos. A criança perdeu a audição após contrair meningite bacteriana. Para a mãe, Jariane Silva, a cirurgia representa uma nova perspectiva para o desenvolvimento do filho.

“Quando eu descobri que ele poderia obter a audição dele, meu coração transbordou de alegria em saber que, finalmente, vou poder me comunicar com ele e que ele vai poder se comunicar com as pessoas. Agradeço ao Governo do Estado por proporcionar isso para todas as mamães que estão passando por esse momento também”, declarou Jariane Silva.

Como funciona o implante coclear

Conhecido como “ouvido biônico”, o implante coclear é um dispositivo eletrônico implantado cirurgicamente na cóclea, estrutura localizada no ouvido interno.

O equipamento capta os sons do ambiente e os transforma em estímulos elétricos que seguem diretamente para o nervo auditivo. Dessa forma, pessoas com perda auditiva severa ou profunda podem voltar a perceber sons.

A ativação do dispositivo ocorre entre 30 e 40 dias após a cirurgia. Depois disso, o paciente inicia o processo de adaptação e programação do implante com acompanhamento fonoaudiológico.

Reabilitação é fundamental para o sucesso do tratamento

Especialistas destacam que o sucesso do implante depende não apenas da cirurgia, mas também do acompanhamento terapêutico contínuo.

Nas crianças, a reabilitação é essencial para o desenvolvimento da linguagem, especialmente nos primeiros anos de vida. Já para os adultos que perderam a audição ao longo do tempo, o procedimento pode representar a retomada da comunicação, da autonomia e da convivência social.

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