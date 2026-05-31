Defesa Civil

Defesa Civil registrou ocorrências de risco de desabamento e infiltração

A chuva que atingiu Manaus neste domingo (31) provocou três ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal. De acordo com a Prefeitura de Manaus, duas situações envolveram risco de desabamento na zona Norte e uma ocorrência de infiltração na zona Sul.

Os registros chegaram por meio da Central 199, canal de atendimento que funciona 24 horas no Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Logo após os chamados, equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) seguiram para os locais afetados.

Região do igarapé do 40 lidera acumulado de chuva

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e da Prefeitura de Manaus mostram que a área do igarapé do 40 registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 48,4 milímetros.

O igarapé do Mindu aparece em seguida, com 36,2 milímetros. A Cidade de Deus acumulou 34,7 milímetros, enquanto o bairro da União registrou 34,5 milímetros. Já o Jorge Teixeira contabilizou 13 milímetros e a Colônia Antônio Aleixo somou 6,2 milímetros.

Defesa Civil envia alertas para moradores

A Defesa Civil utilizou o sistema Defesa Civil Alerta (DCA) para informar a população sobre a possibilidade de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos.

Além disso, as equipes mantêm vigilância constante nas áreas consideradas mais vulneráveis. O trabalho ocorre em conjunto com outros órgãos municipais para garantir respostas rápidas em caso de necessidade.

Atendimento funciona durante 24 horas

Moradores que precisarem de ajuda podem acionar a Defesa Civil pelo Disque 199. O serviço funciona todos os dias, sem interrupção.

A população também pode solicitar atendimento pelo número (92) 98802-3547.

A prefeitura orienta os moradores a procurarem locais seguros em situações de risco e a comunicarem qualquer ocorrência aos canais oficiais.

Recomendações para o período chuvoso

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagadas, igarapés e encostas com risco de deslizamento.

Quem estiver dirigindo deve reduzir a velocidade em vias molhadas e manter distância segura dos demais veículos. Sempre que possível, o motorista deve optar por trajetos alternativos.

Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos a rachaduras em imóveis, movimentações de terra ou outros sinais de instabilidade. Caso identifiquem qualquer situação de perigo, devem acionar imediatamente a Defesa Civil.

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