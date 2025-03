Condutor embriagado atropela motociclista e é preso em Maués

Com o impacto da colisão, o veículo foi parar debaixo da caçamba, e o motociclista ficou gravemente ferido

Um condutor de uma caçamba, ainda não identificado, foi preso após atropelar um motociclista neste sábado (22). O acidente aconteceu na rua João Verçosa, no bairro Santa Luzia, em Maués (distante 253 quilômetros de Manaus). O homem apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.

De acordo com testemunhas, o motorista da caçamba atingiu o motociclista, que pilotava uma motocicleta Biz Vermelha. Com o impacto da colisão, o veículo foi parar debaixo da caçamba, e o motociclista ficou gravemente ferido.

Ainda segundo as informações, o condutor da caçamba foi preso no local e encaminhado ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. O motociclista ferido foi socorrido e levado para o hospital de Maués.

