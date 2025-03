João Fonseca avança à 3ª rodada em Miami após bater tenista francês

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, continua a impressionar no circuito profissional. Neste sábado (22), no Miami Open, o carioca derrotou o francês Ugo Humbert por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, avançando pela primeira vez à terceira rodada de um torneio Masters 1000, categoria imediatamente abaixo dos Grand Slams.

Em uma partida que durou 1h11, Fonseca dominou Humbert, atual número 20 do ranking da ATP e um dos cabeças-de-chave do torneio. O francês estreou diretamente contra o brasileiro na segunda rodada.

Na próxima fase, Fonseca enfrentará o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo, que venceu o chinês Bu Yunchaokete por duplo 6-4. O confronto está programado para segunda-feira (24).

Outros brasileiros

Nas duplas, o sábado não foi favorável para os brasileiros. Rafael Matos e Marcelo Melo foram eliminados na estreia pela dupla formada pelo croata Mate Pavic e pelo salvadorenho Marcelo Arevalo, com parciais de 6-4 e 6-2.

No feminino, Ingrid Gamarra Martins, jogando ao lado da americana Quinn Gleason, perdeu para a parceria da japonesa Miyu Kato e da espanhola Cristina Bucsa por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Luisa Stefani, que faz dupla com a húngara Tímea Babos, ainda entrará em quadra. Elas enfrentarão a chinesa Zhang Shuai e a belga Elise Mertens neste domingo (23).

Leia mais: João Fonseca vence Alexander Bublik e conquista o Challenger de Phoenix

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱