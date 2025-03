VÍDEO: Homem faz ex-mulher refém em Manaus após não aceitar fim de casamento

Um homem, ainda não identificado, fez sua ex-companheira de refém em sua residência, na manhã desta segunda-feira (24), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Armado com uma faca, ele invadiu a casa da vítima e colocou o objeto no pescoço da vítima, motivado pelo fim do relacionamento, que durava 12 anos.

De acordo com moradores da região, o homem tentava reatar o relacionamento com a ex-esposa há aproximadamente dois meses.

Durante a ocorrência, o filho da vítima tentou intervir e acabou sendo ferido. O jovem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

A situação foi controlada somente quando os policiais chegaram ao local. O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

A mulher foi resgatada pelos policiais e pelo irmão, que foi ferido no dedo durante o resgate e também foi levado para o SPA Joventina Dias.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

