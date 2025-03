Dupla é presa por invadir casa e fazer morador de refém em Manaus

Dois homens, de 31 e 37 anos, foram presos neste domingo (9) após invadirem uma casa e fazerem o morador refém, na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 2h45, a Polícia Militar foi informada, via rádio, sobre um roubo em andamento e que os moradores estavam sendo feitos reféns pelos suspeitos.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram na residência e flagraram os dois homens no ato do crime. Um estava na sala, enquanto o outro estava em um dos quartos, mantendo um morador sob ameaça de uma arma de fogo caseira, sem munição ou calibre identificado.

Ao perceberem a presença da polícia, a dupla se entregou e foi presa em flagrante. Ambos foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um deles tinha antecedentes criminais por furto.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer atividade criminosa por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

