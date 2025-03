Homem morre ao ser esfaqueado em churrasco com ‘amigos’

Leonardo Luca Hevangelista, de 39 anos, morreu ao ser atingido no peito por uma faca de churrasco durante uma confraternização entre colegas de trabalho em uma praça de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

O irmão de Leonardo, Jean Hevangelista Ferreira, sofreu cortes superficiais no rosto e no braço, e já recebeu alta. Já Matheus Victor Ribeiro da Silva, filho de Jean, foi ferido no peito e permanece internado.

O principal suspeito do ataque é Bento dos Anjos, que foi flagrado segurando a faca logo após o crime. Testemunhas afirmam que Carlos Jorge Silva, conhecido como “Cabelinho”, também teria participado das agressões.

Motivo banal

Testemunhas que estavam na festa disseram que os participantes comemoram, beberam, comeram e, no final, começou uma confusão por motivos banais, de uma pessoa dizendo que “era melhor que outra”.

Muito abalada, Cátia Regina Gomes, mãe de Leonardo, lamentou a perda do filho. “Ele estava feliz, trabalhando muito para fazer a festa de aniversário da filha e vem um covarde e tira a vida dele”, desabafou.

Ela também revelou que recebeu novas ameaças e pediu uma resposta rápida da polícia para evitar uma tragédia ainda maior.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso e já teve acesso a mensagens com ameaças contra a família. O suspeito segue foragido.

A esposa de Jean, Paula, que chegou ao local logo após as agressões, pediu justiça pela morte do cunhado e cobrou mais ação das autoridades.

Mesmo com medo, Cátia reforça o pedido por rapidez na investigação para evitar que mais vidas sejam perdidas.

(*) Com informações do SBT News

