UFAM promove curso sobre manejo e coleta de sementes na Amazônia

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM), por meio da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) e do Centro de Sementes Nativas do Amazonas (CSNAM), realizará o Curso de Capacitação em Manejo e Coleta de Sementes de Espécies Arbóreas Tropicais. A iniciativa qualifica técnicos agrícolas, agricultores tradicionais, povos originários e trabalhadores rurais para atuar na coleta e comercialização de sementes nativas, seguindo as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Capacitação e carga horária

O curso tem 40 horas de duração e acontecerá em centros comunitários e locais estratégicos, definidos com os patrocinadores. A programação inclui teoria e prática, abordando temas como:

Ecologia e fenologia de sementes

Técnicas de arborismo para coleta segura

Cadastro no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM/MAPA)

Impacto na preservação ambiental e economia

O coordenador do projeto, professor Manuel de Jesus Vieira Lima Junior, destaca que a capacitação contribui para a preservação ambiental e geração de renda na Amazônia.

“Existe uma grande demanda por sementes nativas para projetos de reflorestamento, sistemas agroflorestais e recuperação de áreas degradadas. Nosso objetivo é qualificar profissionais para atender a esse mercado, promovendo o uso sustentável dos recursos florestais”, afirma.

O curso integra as ações do CSNAM, que há mais de 20 anos atua na pesquisa, ensino e extensão no manejo de sementes nativas. A iniciativa já capacitou centenas de coletores na região, fortalecendo a economia florestal sustentável.

Inscrições e mais informações

A UFAM e seus parceiros divulgarão inscrições e detalhes adicionais em breve.

Leia mais:

Paraquedista distribui 100 milhões de sementes no AM e especialista comenta

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱