Quase duas toneladas de drogas são apreendidas em embarcação no Amazonas

A Polícia Militar apreendeu quase duas toneladas de drogas na tarde desta segunda-feira (24), na orla de Fonte Boa, no interior do Amazonas, próximo ao porto. A ação começou após uma denúncia levar os agentes até uma embarcação suspeita que navegava pela região.

Quando os policiais se aproximaram, os ocupantes do barco reagiram e trocaram tiros com a equipe. Mesmo assim, conseguiram fugir para a mata e não foram capturados.

Durante a vistoria na embarcação, os agentes encontraram 1 tonelada e 937 quilos de entorpecentes, incluindo 1.915 quilos de skunk, 5 quilos de pasta base de cocaína e 17 quilos de cocaína.

A operação contou com equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari, do 3º BPM de Tefé e do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Fonte Boa. A 55ª Delegacia do município recebeu o material apreendido e investigará o caso.

