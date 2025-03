Brasil e Argentina se enfrentam pela 110ª vez nas Eliminatórias

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25), às 20h (horário de Manaus), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Este será o 110º Superclássico das Américas, com transmissão ao vivo pelo Grupo Globo, em suas plataformas de TV e streaming (Rede Globo, SporTV e Globoplay).

Histórico do confronto

Desde 1914, Brasil e Argentina protagonizam um dos maiores clássicos do futebol mundial. Ao longo dos 109 jogos disputados, a Seleção Brasileira leva vantagem, com 43 vitórias contra 40 dos argentinos. Além disso, o Brasil balançou as redes 165 vezes, enquanto a Argentina fez 160 gols. Em 26 ocasiões, o duelo terminou empatado.

O histórico nas Eliminatórias é equilibrado, mas com ligeira vantagem para a Seleção Brasileira. Em dez jogos disputados, o Brasil venceu quatro, empatou três e perdeu três vezes para a Argentina.

Resultados importantes

Entre os principais confrontos, destaca-se a vitória do Brasil sobre a Argentina na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Sob o comando de Telê Santana, o Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Zico, Serginho e Júnior, enquanto Ramon Diáz marcou para a Argentina.

Na Copa América, o Brasil obteve títulos marcantes sobre os argentinos. Em 2004, empatou 2 a 2, mas venceu nos pênaltis por 4 a 2. Em 2007, ganhou por 3 a 0, com gols de Júlio Baptista, Roberto Ayala (contra) e Daniel Alves, conquistando o título.

Após empate em 2 a 2 com a Argentina, Brasil conquistou a Copa América 2004 nos pênaltis. Foto: Divulgação/CBF

O Brasil também conquistou a Copa das Confederações de 2005, derrotando a Argentina por 4 a 1, com gols de Adriano (duas vezes), Kaká e Ronaldinho Gaúcho.

A Copa Roca e o Superclássico das Américas

Além dessas competições, as seleções se enfrentaram 14 vezes na Copa Roca, que, posteriormente, passou a ser chamada de Superclássico das Américas. O Brasil venceu 11 edições, com títulos em 1914, 22, 45, 57, 60, 63, 71, 76, 2011, 2012 e 2014.

No último encontro pelo Superclássico das Américas, realizado em 2014, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Diego Tardelli.

Artilheiros do confronto

Pelé é o maior artilheiro brasileiro contra a Argentina, com oito gols. Ele marcou sua primeira vez contra os argentinos na Copa Roca de 1957, em sua estreia, no Maracanã. Outros grandes artilheiros do Brasil neste clássico incluem Leônidas da Silva, com sete gols, e Ronaldo, com cinco gols.

Maiores vitórias

O Brasil também teve algumas vitórias expressivas sobre a Argentina. A maior delas ocorreu em 1945, pela Copa Roca, quando venceu por 6 a 2 em São Januário. Ademir Menezes (2), Leônidas da Silva, Zizinho, Heleno de Freitas e Chico marcaram para a Seleção. Em 1960, o Brasil venceu por 5 a 1, na Taça do Atlântico, com gols de Pepe (2), Pelé, Chinesinho e Delém.

