Nacional e RPE Parintins buscam vaga na final do returno do Barezão 2025

Em busca de um lugar na final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025, Nacional e RPE Parintins lutam para seguir na briga pelo troféu Rio Negro, em duelo válido pela semifinal. O jogo será nesta terça-feira (25), às 18h, na Arena da Amazônia. Em caso de empate, a disputa vai para as penalidades máximas.

O Tourão busca manter a série invicta de sete jogos. Após um início difícil, com derrotas para São Raimundo, Amazonas e Manauara, o time comandado por Maurinho Fonseca reagiu e engatou uma sequência sem perder.

Dessa forma, o time do interior vem de bons resultados contra: Nacional (1 a 0); Princesa do Solimões (2 a 1, play-off do primeiro turno); Manaus (2 a 2, semifinal do primeiro turno); Princesa do Solimões (2 a 2); Manaus (0 a 0); Sete FC (3 a 0); e Amazonas (2 a 1, play-off do segundo turno).

O técnico Maurinho Fonseca destacou a evolução da equipe.

“Feliz pelo momento da equipe, pelo crescimento no decorrer da competição. São sete jogos invicto, quatro vitórias e 12 gols marcados, isso tudo depois de três derrotas e nenhum gol marcado”, avaliou Maurinho Fonseca.

Técnico do RPE Parintins, Maurinho Fonseca disse que o duelo será decidido nos detalhes. Foto: Divulgação/RPE Parintins

Estratégia e foco para a semifinal

A vitória no play-off contra o Amazonas, com gols de Gabriel Fonseca e Lucas Peteca, reforçou a confiança do elenco. Para o treinador, a semifinal será decidida nos detalhes.

“Tivemos pouco tempo para descansar, mas acredito que o time está concentrado, preparado. Tivemos uma evolução muito grande e o jogo contra o Nacional vai ser um jogo tão duro quanto foi contra o Amazonas”, completou Maurinho.

Desfalques e possíveis substituições

Para o confronto na Arena da Amazônia, o RPE Parintins terá quatro baixas por lesão:

Douglas Nunes (zagueiro e capitão)

(zagueiro e capitão) Digão (lateral)

(lateral) Matheus Velasque (lateral)

(lateral) Thiago Dunha (meia)

Com isso, Douglas Lopes pode assumir a lateral esquerda, enquanto Inácio Neto, que teve boas atuações recentemente, surge como opção para o meio-campo.

