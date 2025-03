Associação Comercial do Amazonas realiza um jantar em homenagens aos senadores do Amazonas

A Associação Comercial do Amazonas (ACA) realiza, na sexta-feira (28), um jantar especial para homenagear os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. O evento reconhece o empenho dos parlamentares na aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, que regulamenta a Reforma Tributária no Brasil e assegura a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus (ZFM).

A atuação do senador Eduardo Braga como relator do projeto e a articulação política conjunta com o senador Omar Aziz foram essenciais para garantir o consenso entre as bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados. Esse esforço conjunto resultou em um avanço importante para o setor industrial e o comércio varejista, pilares econômicos da região Norte, especialmente da Zona Franca de Manaus.

O PLP 68/2024, aprovado recentemente, promove mudanças significativas no sistema tributário nacional, mas também assegura a continuidade dos benefícios fiscais da ZFM, que são fundamentais para a competitividade da indústria local. A reformulação tributária, que visa simplificar o sistema e garantir mais eficiência, poderia representar um desafio para a região, caso não houvesse a manutenção das vantagens fiscais.

A homenagem, que ocorrerá em um jantar exclusivo promovido pela ACA, é uma forma de reconhecer os esforços dos senadores em favor do desenvolvimento econômico do Amazonas. Empresários e autoridades locais estarão presentes para celebrar a vitória legislativa, que promete fortalecer ainda mais a economia do estado e garantir a estabilidade do modelo econômico da Zona Franca.

