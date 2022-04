Operação Enchente vai auxiliar 100 mil famílias afetadas no AM

Manaus (AM) – A Operação Enchente 2022, no Amazonas, vai auxiliar famílias afetadas pela cheia dos rios deste ano, com a entrega do cartão Auxílio Estadual no valor de R$300, em parcela única.

Cerca de 100 mil famílias serão beneficiadas e a previsão inicial de investimentos é de R$ 100 milhões, segundo apresentação feita pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (29). O repasse de recursos para os municípios será por meio de convênios.



“O Auxílio Estadual Enchente é para que as famílias possam comprar o que mais precisam, seja mantimentos, medicamentos, fraldas, roupas. A gente já entregou para as famílias dos 12 municípios em situação de emergência 30 mil cestas básicas e vamos continuar com a distribuição do pescado do Peixe no Prato Solidário”, pontuou Wilson Lima.



Atualmente, 12 municípios estão em situação de emergência, 37 em alerta e sete em situação de atenção. Também estão previstos o envio de ajuda humanitária, ações de saúde e a adoção de medidas para reforçar o abastecimento de água potável nos municípios.

O plano inclui, ainda, a liberação de crédito e o perdão de dívidas com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) para empreendedores que tiverem prejuízos por conta da cheia.



Além do envio de cestas básicas, kit higiene e kit dormitório, a Operação Enchente 2022 vai reforçar o abastecimento de água potável com o envio de Estações de Tratamento de Água Móvel e Estações do Projeto Água Boa.

“Vamos instalar mais 300 filtros de água no interior, são equipamentos que duram de 10 a 15 anos. Estamos também entregando para essas famílias hipoclorito de sódio para ajudar na purificação da água, levando mais medicamentos, vacinas para doenças que são comuns a essas áreas que acabam sendo alagadas”, acrescentou o governador.



Planejamento



As ações seguem o planejamento da Operação Enchente 2022 lançada pelo governador em dezembro do ano passado. Naquela época, os dados de monitoramento hidro-climatológico apontavam risco de enchente dos rios do estado, acima da normalidade, para este ano nos 62 municípios do estado.



Agora, a previsão é que entre 45 e 50 cidades enfrentem os prejuízos. As situações mais preocupantes são os municípios de Anamã, que fica 100% inundado, e Careiro da Várzea, com 90%.

Este ano, a estimativa é que 385 mil pessoas sejam atingidas; em 2021 foram mais de 500 mil pessoas.

Os 12 municípios em emergência são: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Juruá, Boca do Acre, Lábrea, Canutama, Benjamin Constant, Manacapuru e Careiro da Várzea.

* Com informações da assessoria

