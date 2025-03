Bolsonaro assistirá do gabinete de Flávio ao julgamento que pode torná-lo réu por golpe

Alguns aliados do ex-presidente acreditam que sua ida ao STF poderia intensificar os ânimos na Corte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assistirá à transmissão do julgamento que pode torná-lo réu por golpe de Estado no gabinete do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), acompanhado da senadora Damares Alves (Republicanos). Bolsonaro optou por não comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (26).

Até a noite de terça-feira (25), a expectativa era de que o ex-presidente estivesse no STF durante a votação dos ministros da Primeira Turma. Nos bastidores, a avaliação é de que o efeito surpresa ocorreu no dia anterior, e o recado foi dado: ele não pretende fugir e quer enfrentar as acusações.

Nesta quarta-feira, a Primeira Turma decidirá se Bolsonaro e outros sete aliados se tornam réus por tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para as 9h30.

Uma ala de aliados de Bolsonaro se opôs à ida dele ao Supremo no primeiro dia do julgamento, pois acreditam que sua presença na Corte poderia legitimar o discurso político e acirrar os ânimos com o STF.

A Primeira Turma do STF é composta pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

