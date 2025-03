Fernando Alonso se anima com movimentação da Aston Martin

Alonso aposta na Aston Martin e vê mais potencial do que Ferrari de Hamilton

A temporada 2025 da Fórmula 1 foi muito aguardada pelos fãs e promete grandes emoções, com a estreia de novos pilotos, incluindo um brasileiro, e mudanças significativas nas equipes.

Fernando Alonso confia no crescimento da Aston Martin

Bicampeão da Fórmula 1 em 2005 e 2006, Fernando Alonso, um dos pilotos mais experientes do grid, seguirá defendendo a Aston Martin em 2025. Aos 43 anos, o espanhol pode estar em suas últimas temporadas na categoria, mas continua confiante no potencial da equipe.

A Aston Martin terminou o Mundial de Construtores de 2024 na quinta posição, somando 94 pontos. Para 2025, no entanto, a expectativa é de um salto de desempenho, especialmente com a chegada do renomado projetista Adrian Newey.

Newey tem um histórico impressionante na Fórmula 1, sendo responsável pelos carros campeões da Williams de Nigel Mansell em 1992, da McLaren de Mika Hakkinen em 1998, e da Red Bull, onde esteve envolvido nos sete títulos conquistados pela equipe.

Em entrevista ao Diario AS, Alonso se mostrou otimista com as mudanças e chegou a comparar o impacto de Newey na Aston Martin com a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari.

“Adrian Newey sempre terá mais impacto do que qualquer piloto. Os pilotos vêm e vão, nós 20 estamos tentando pilotar bem e conquistar algo. Mas não sei o que Hamilton vai trazer ou acrescentar à Ferrari; só sei que certamente será menos do que um projetista pode trazer”, declarou.

Newey começou sua trajetória na F1 nos anos 1980 e consolidou-se como um dos maiores engenheiros da categoria. Sua contratação reforça a ambição da Aston Martin em se tornar uma equipe de ponta.

Alonso fala sobre Hamilton na Ferrari

Além da empolgação com a Aston Martin, Alonso comentou sobre a chegada de Hamilton à Ferrari, ressaltando que o britânico precisará se adaptar ao novo carro.

“Hamilton precisa ver como o carro se comporta. Leclerc tem mais experiência que ele na equipe. Lewis teve algumas dificuldades com Russell, então precisa recuperar confiança, mas sabemos da qualidade que ele tem. Se tiver um bom carro, com certeza será um forte concorrente”, avaliou o espanhol.

Hamilton também está confiante

Hamilton mostrou grande entusiasmo com sua nova equipe. Após dar as primeiras voltas com o SF-25 em Fiorano, na Itália, o heptacampeão destacou a emoção de pilotar para a Ferrari.

“Estou 100% certo. Não tenho dúvidas na minha cabeça, estou onde deveria estar, na hora certa. E é um privilégio. Estou muito feliz de estar nesta equipe, para construir e estender ainda mais o legado da Ferrari. Todo dia aqui é emocionante, até a noite passada, só de subir no palco vestindo vermelho; conhecer e conviver com os fãs, quando você está aqui… Tudo é diferente. É isso que me deixa sem palavras”, afirmou.

