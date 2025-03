Polícia Federal e Exército intensificam fiscalizações em aeroporto do AM

A Polícia Federal, em parceria com o Exército Brasileiro, intensificou as fiscalizações no aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, para prevenir e combater crimes federais e a atuação de organizações criminosas.

Durante a operação, a PF contou com o apoio de cães farejadores K9.

São Gabriel da Cachoeira, localizado na fronteira com a Venezuela e a Colômbia, é uma das principais rotas do tráfico internacional de drogas, especialmente pelo transporte aéreo.

