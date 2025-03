Cavalos são encontrados mortos em área de mata em Manaus

Dois cavalos foram encontrados mortos em uma área de mata localizada na avenida Flamboyant, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus, nesta quarta-feira (26).

Os corpos dos animais foram encontrados por moradores que passavam pela área, e a polícia foi acionada para atender a ocorrência.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias das mortes dos animais e nem como eles foram parar no local, já que a área é usada como uma “lixeira viciada”. As autoridades competentes irão investigar o caso.

Leia mais:

