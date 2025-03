Nacional vence RPE Parintins nos pênaltis e está na final do returno

Leão da Vila Municipal conta com duas defesas de David Becker e avança para enfrentar Manaus ou Manauara

O Nacional garantiu vaga na final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025. Nesta terça-feira (25), após empate sem gols no tempo regulamentar contra o RPE Parintins, a equipe venceu nos pênaltis por 4 a 3.

O Naça agora aguarda o vencedor do confronto entre Manaus e Manauara, que acontece nesta quarta-feira (26), para conhecer o adversário da decisão. Já o RPE Parintins volta a campo no profissional masculino apenas em 2026.

Primeiro tempo equilibrado

O RPE Parintins iniciou a partida pressionando e quase abriu o placar aos dois minutos. Rodriguinho recebeu pela esquerda, finalizou e acertou o travessão. O Tourão dominou as primeiras ações, enquanto o Nacional se defendeu e apostou nos contra-ataques.

Nos acréscimos, Pedro Rosa finalizou e obrigou Matheus Carlos a fazer grande defesa. No escanteio seguinte, Wendel cabeceou, e o goleiro do Tourão salvou novamente.

Nacional melhora no segundo tempo

Na segunda etapa, o Nacional teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. A melhor oportunidade foi uma cabeçada de William Mineiro, que acertou a trave. Sem gols, a decisão seguiu para os pênaltis.

Decisão por pênaltis

Pelo Nacional, Barbieri, William Mineiro, Brenno Fernandes e Leo Aquino converteram. Gustavo Hebling parou na defesa de Matheus Carlos.

No RPE Parintins, Vinícius Nascimento, Wesley Oliveira e Elivelton marcaram. Kaique Kainã e Dagson tiveram seus chutes defendidos por David Becker, garantindo a classificação do Leão.

