Manaus e Manauara disputam vaga na final do returno

Manaus e Manauara decidem, nesta quarta-feira (26), quem avança para a final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025. O duelo é único e está marcado para as 20h30, na Arena da Amazônia. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O vencedor do confronto enfrentará o Nacional na final do returno do Barezão 2025. Se o Manaus avançar, garantirá vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Já o Manauara precisa do título para assegurar um lugar nas competições nacionais da próxima temporada.

Caminho até a semifinal

O Manaus liderou o Grupo A com sete pontos e avançou direto para a semifinal. A equipe também foi vice-campeã do primeiro turno, mas ainda não garantiu vaga nas competições nacionais de 2026. Se passar pelo Manauara, o Gavião do Norte garantirá, pelo menos, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, já que o Amazonas conquistou o primeiro turno e o Nacional tem a vaga pela melhor campanha geral.

Por outro lado, o Manauara precisa conquistar o título do returno para garantir calendário nacional em 2026. A equipe terminou em segundo no Grupo B e disputou o playoff, vencendo o Princesa do Solimões por 6 a 0.

Preparativos para o confronto

O Manaus encerrou os treinamentos na tarde desta terça-feira (25), no CT do Gavião Real. O técnico Júlio César Nunes avaliou a preparação da equipe.

“O Manaus chega muito confiante para essa decisão, vem crescendo de desempenho, vem chegando forte. Foi assim no primeiro turno e está sendo no segundo turno também. A gente chega respeitando o Manauara, mas confia no nosso potencial para vencer e chegar à final”, afirmou o treinador.

Pelo lado do Manauara, o meio-campista Pablo Pardal foi um dos destaques da goleada sobre o Princesa do Solimões, marcando um gol e dando duas assistências. Ele projeta um jogo disputado.

“O Manaus é um adversário experiente, um dos grandes do Amazonas. Sabemos que é difícil jogar contra eles, é uma equipe bem qualificada, mas também conhecemos nossos pontos positivos. A expectativa é a melhor possível. Viemos de um jogo excelente, o grupo está fechado e tenho certeza de que vamos lutar por essa classificação”, afirmou.

