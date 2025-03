IML procura familiares de homem natural de Envira que morreu em Manaus 

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) solicita que familiares de Paulo Nunes Rodrigues Lemos, de 25 anos, natural do município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus) compareçam à unidade do Instituto para o reconhecimento e liberação do corpo. O homem deu entrada no IML, no dia 10 de março, após falecer por causas naturais.

A identificação foi realizada por especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), com o apoio operacional do IML. Os peritos realizaram o procedimento que utiliza impressões digitais, conhecido como necropapiloscopia, para confrontar com as informações do prontuário civil.

A liberação do corpo só pode ser realizada com a autorização de familiares. Caso haja algum parente de Paulo Nunes em Manaus, o familiar deve procurar o setor de Serviço Social da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

O IML reforça que os corpos ficam na instituição pelo período de um mês. Após esse prazo, eles são sepultados como pessoas não identificadas na capital.

O Instituto Médico Legal fica localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

Leia mais:

