Fametro abre inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina

Manaus (AM) – Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina do Centro Universitário Fametro do segundo semestre do ano letivo de 2022. O processo de inscrição, para o único curso da Região Norte com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC), vai até o dia 22 de maio e pode ser feito no site da instituição https://bit.ly/3vHDYXS.

Há duas formas de ingresso no processo seletivo, um por meio da prova do vestibular, e outro pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A prova será aplicada no dia 12 de maio, às 14h, com resultado divulgado no dia 13 de maio. O candidato deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no dia da prova do vestibular. Se a seleção for por meio da nota do ENEM, o estudante poderá aproveitar os pontos obtidos em uma das provas dos dois últimos anos.

O curso da Fametro também é o único da região que oferece uma mesa anatômica 3D, onde os alunos podem avaliar o funcionamento do corpo humano de forma digital e altamente precisa. A formação ainda oferece a disciplina de empreendedorismo na medicina, outro diferencial da instituição.

As metodologias ativas, em que os estudantes adquirem, desde o início das aulas, habilidades práticas da profissão. Por meio de parceria com o SUS, os futuros médicos iniciam as atividades práticas, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), desde o primeiro período da graduação.

Para mais informações, visite o site da Fametro (https://fametro.edu.br/) ou ligue para o telefone (92) 2101-1000.

Projetos sociais

Além de todas as vantagens oferecidas pelo curso de Medicina da Fametro, acadêmicos também têm chance de criar e atuar em projetos sociais relevantes, como foi o caso do “Pobreza Menstrual Manaus”, que no ano passado distribuiu mais de 15 mil absorventes para mulheres e adolescentes de baixa renda, em bairros na zona leste da capital.

