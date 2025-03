Vacinação antirrábica para cães e gatos em Manaus vai até segunda; veja locais

A Prefeitura de Manaus orienta os tutores de cães e gatos a imunizar seus animais em um dos 46 pontos fixos da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal do município, que termina na próxima segunda-feira, 31/3. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que conduz a ação por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, informa que os locais estão distribuídos por toda a zona urbana da cidade.

O gerente do CCZ Manaus, veterinário Rodrigo Araújo, assinala que a oferta da vacinação contra a raiva em pontos fixos foi instituída como estratégia para facilitar o acesso dos tutores ao serviço e ampliar o número de cães e gatos imunizados no município. Os locais, ele informa, incluem clínicas veterinárias parceiras e unidades da rede municipal de saúde, além do CCZ.

“São dezenas de pontos por toda a cidade, para que os tutores tenham locais próximos e de fácil acesso para imunizar seus bichos contra a raiva. Quem não vacinou seus cães ou gatos no último ano, não perca tempo, pois já estamos nos últimos dias da campanha”, assinala o gerente.

Rodrigo informa que a lista de pontos fixos da campanha municipal, com endereços, dias e horários de atendimento, pode ser consultada no site da Semsa Manaus, com acesso direto pelo link bit.ly/pontosvacinacaoantirrabica.

“Não é preciso apresentar documento algum para vacinar seus cães ou gatos, mas cada estabelecimento oferta o serviço em dias e horários diferentes, então observe esses dados com atenção antes de sair de casa”, orienta.

O gerente do CCZ Manaus ressalta que a vacinação contra a raiva é gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), anual e obrigatória para cães e gatos a partir de três meses de idade. “O animal deve estar saudável, então observe se ele não apresenta mudança de comportamento, perda de apetite ou outros sinais de doença. Em caso de dúvida, busque um veterinário”.

Campanha

Na primeira etapa da campanha municipal de vacinação antirrábica, de outubro a dezembro do ano passado, foram vacinados mais de 277 mil animais, dos quais 179 mil cães e 98 mil gatos, em visitas domiciliares e ações em pontos fixos e estratégicos temporários, inclusive na zona rural.

“A meta da estratégia é de imunizar 295.077 animais, razão pela qual ampliamos o período da mobilização para os primeiros meses de 2025, com a oferta da vacinação em clínicas parceiras e unidades da rede municipal”, explica Rodrigo.

O gerente do CCZ assinala que a campanha é realizada anualmente como parte das ações da gestão municipal para controle e erradicação da raiva. A doença, ele explica, é causada pelo vírus Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, e pode ser transmitida aos seres humanos pela saliva de animais infectados, com mais frequência por meio de mordidas, mas também por arranhões ou lambidas.

“Vale alertar que a raiva é uma doença infecciosa grave, que não tem cura e é quase sempre fatal para as vítimas não vacinadas antes ou após a exposição ao vírus”, ressalta.

Rodrigo reforça ainda que a vacinação de cães e gatos contra a raiva é ofertada durante todo o ano, inclusive fora do período da campanha municipal anual, na sede do CCZ Manaus. “Nossa unidade funciona de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h, e não é preciso agendamento prévio para acesso ao serviço”.

Os usuários podem obter mais informações ou tirar dúvidas sobre a campanha municipal de vacinação contra a raiva junto ao CCZ Manaus, por meio do WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Pontos fixos da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal da Prefeitura de Manaus

Zona Norte

Unidade Móvel do CCZ

Rua João Monte Fusco (antiga Samambaia), na área da Feira Padre Rogério Ruvolleto, Santa Etelvina

Segunda a sexta, das 9h às 12h

D’Pelos e Patas Consultório Veterinário

Rua Ibiraiaras, 576, conj. Oswaldo Frota, Cidade Nova

Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 8h às 17h

Luck Pet Shop e Consultório Veterinário

Rua Dr. Argemiro Germano, 130, comunidade Monte Sinai, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 9h às 17h

Top Dog Clínica Veterinária

Rua Itaqueraima, 5, quadra E-26, lote 5, Novo Aleixo, em frente à drogaria Medbras

Segunda a sábado, das 9h às 19h

Dogbe Clínica Veterinária

Rua Índio Ajuricaba, 1, loja 7, Gilberto Mestrinho, em frente à Escola do Futuro Adcam

Segunda a sábado, das 10h às 17h

Clínica Veterinária Dogtor

Avenida Noel Nutels, 293, qd. 79, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 8h às 19h

Dom Pet Consultório Veterinário

Rua 26 de Agosto, 13, comunidade Riacho Doce, Cidade Nova

Segunda a sexta, das 9h às 12h

Clínica Veterinária Império Animal

Rua Paulo Eduardo de Lima, 325-C, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 8h às 17h

Clínica Veterinária Happy Pet

Avenida Marguerita, 2.582, Nova Cidade, próx. ao posto Atem

Segunda a sexta, das 8h às 12h

Campo Vet Clínica Veterinária

Avenida José Henrique Bentes Rodrigues, 123, Colônia Terra Nova, próx. ao shopping Via Norte

Segunda a sexta, das 8h às 19h

Tarumã Clínica Veterinária

Posto Ipiranga, avenida Torquato Tapajós, 8.720, Colônia Terra Nova

Segunda a sábado, das 8h às 20h

Dr. Paulo Vet Clínica Veterinária

Rua Itaetê, 161, Novo Aleixo

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Clínica Veterinária Saúde Animal

Posto Shell, avenida Torquato Tapajós, 7.033, Novo Israel

Segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 19h

iPets Consultório Veterinário

Rua São Eusébio, 100, Monte das Oliveiras

Segunda a sábado, das 8h às 18h

Clínica Veterinária Pet Way

Rua Cel. Taborda de Miranda, 24, qd. 123, Cidade Nova

Segunda a sábado, das 10h às 17h

Chacal Consultório Veterinário

Travessa San Marino, 138, Nova Cidade

Segunda a sábado, das 9h30 às 17h30

Zona Leste

Distrito de Saúde Leste – Semsa

Rua das Rosas, s/n, Jorge Teixeira

Segunda a sexta, das 8h às 12h

USF Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/n, Zumbi dos Palmares

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Clínica Veterinária Pet Leste

Rua Nova Andaluzia, 72, Tancredo Neves

Segunda a sábado, das 8h às 18h

Clínica Veterinária Gang dos Bichos

Rua dos Açaizeiros, 1.740, comunidade Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, próx. ao Baratão da Carne

Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

MC Dog Clínica Veterinária

Rua A, 12, conjunto Senador João Bosco 2, São José Operário, próx. ao hospital João Lúcio Machado

Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 9h às 13h

Clínica Veterinária Bom Doctor

Avenida Iraque, rua Leopoldo Bayma, 1.110, Gilberto Mestrinho

Segunda a sexta, das 9h às 19h, e sábados, das 9h às 15h

Agrossara Clínica Veterinária

Av. Autaz Mirim, 6.407 – São José Operário

Segunda a sábado, das 8h às 18h; domingos e feriados, das 8h às 12h

Zona Oeste

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand

Avenida Brasil, s/nº, Compensa, ao lado do Caic do bairro

Segunda a sexta, das 8h às 16h, e sábados, das 8h às 12h

Fort Pet Shop

Av. Brasil, 3.526, Santo Antônio, no posto Atem, ao lado do Bigazine

Segunda a sexta, das 9h às 17h

VetCare Clínica Veterinária

Av. Laguna, 14, conj. Vista Bela, Planalto

Todos os dias, das 8h às 20h

Linameg Clínica Veterinária

Rua São Bento, 46, São Jorge

Segunda a sábado, das 8h às 20h

Patoclinvet Laboratório Veterinário

Rua Prof. Abílio Alencar, 119, Alvorada

Segunda a sábado, das 8h às 20h

Selva Pet Consultório Veterinário

Avenida Laguna, 30, Lírio do Vale

Segunda a sexta, das 8h às 12h

My Pets Clínica Veterinária

Rua Praia do Tupé, 26, Campos Sales, Tarumã

Segunda a sábado, das 8h às 18h, e domingos, das 9h às 15h

Amazônia Pet Clínica Veterinária

Rua Peixe-Cavalo, comunidade União da Vitória

Sábados e domingos, das 9h às 18h

Zona Sul

Clínica Veterinária Tribo dos Pets

Avenida Presidente Kennedy, 1.637, Morro da Liberdade

Segunda a sábado, das 9h às 13h

Shine Animal Consultório Veterinário

Rua Euclides da Cunha, 212, Aleixo

Segunda a sexta, das 8h às 17h

M.R Pets

Rua Monte Castelo, 715, Japiim

Segunda a sábado, das 8h às 19h

Pet Day Mais Consultório Veterinário

Rua Emílio Moreira, 1.608, Praça 14 de Janeiro

Segunda a sábado, das 13h às 17h

Clínica Veterinária Dr. Brilhante

Rua Wilson de Castro, nº 1, praça do Caranguejo, conjunto Eldorado, Parque 10 de Novembro

Segunda a sexta, das 8h às 18h

Casa Fametro Clínica Veterinária

Rua Ingrid Bergman, 49, Chapada

Segunda a sexta, das 9h às 20h, e sábados, das 8h às 13h

Inovapet Clínica Veterinária

Rua Dona Mimi (antiga São Benedito), 64, Morro da Liberdade

Segunda a sexta, das 13h às 18h

Amazonvet Clínica Veterinária

Rua dos Crisântemos, 214, Aleixo

Segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 18h; e domingos, das 10h às 13h

Shopping da Natureza

Rua Visconde de Santa Cruz, 49, conjunto Parque das Laranjeiras, Flores

Segunda a sexta, das 9h às 16h

Pets & Vets

Rua 16, Parque 10 de Novembro

Segunda a sexta, das 9h às 12h

Aconchego Pet House

Conjunto Residencial Tocantins, 2ª Etapa, Chapada

Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h

Vets 4 Pets Clínica Veterinária

Rua Monte Castelo, 166, Japiim

Segunda a sexta, das 13h às 18h

Pop Vets Clínica Veterinária

Rua Hokkaido, nº 1, Parque 10 de Novembro

Todos os dias, das 8h às 21h

ONG Anjos de Rua

Travessa Ouroeste, nº 2, Aleixo

Segunda a sábado, das 8h às 12h

Laboratório Biovet Diagnósticos

Rua Professor Marciano Armond, 929, Praça 14 de Janeiro

Segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, das 9h às 13h

