‘Vovó do crime’ é presa aos 81 anos por extorsão após longa ficha criminal

Marlene de Paiva Teixeira, de 81 anos, foi presa na última terça-feira (25), no Rio de Janeiro, acusada de extorsão. Ela foi detida junto com seu filho, Holywaldo Bruno de Paiva Macedo, por policiais da 23ª DP (Méier), em Jacarepaguá, Zona Oeste.

Com mais de 60 anos de envolvimento em atividades criminosas, Marlene possui um longo histórico de crimes cometidos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Sua primeira prisão ocorreu em 1966, quando foi autuada pela antiga Lei da Vadiagem. Desde então, ela se envolveu em diversos crimes, como furto, roubo, estelionato e extorsão, atuando em várias cidades, incluindo Natividade e Bom Jesus do Itabapoana.

A prisão de Marlene aconteceu após ela, com o auxílio de seu filho e uma terceira pessoa ainda não identificada, extorquirem uma mulher de 65 anos. As vítimas foram obrigadas a entrar em um carro, onde tiveram seus pertences roubados e foram forçadas a realizar empréstimos e retirar dinheiro de suas contas bancárias.

A vítima procurou a 23ª DP e, ao ser ouvida, reconheceu Marlene e seu filho como responsáveis pelo crime. Imagens das câmeras de segurança de uma agência bancária confirmaram a participação deles no roubo e extorsão. Embora Marlene tenha 81 anos e uma aparência frágil, os policiais a consideram a líder do grupo criminoso.

A investigação segue em busca da terceira pessoa envolvida no crime.

*Com informações Metropoles

