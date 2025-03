Sede do Penarol será leiloada para pagamento de dívidas trabalhistas

Imóvel avaliado em R$ 700 mil será um dos destaques do primeiro leilão da Justiça do Trabalho em 2025

A sede do Penarol Atlético Clube, um dos clubes mais tradicionais do interior do Amazonas, será leiloada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) para quitar dívidas trabalhistas. O imóvel, localizado na Rua Antônio Serudo Martins, bairro Jauary, em Itacoatiara, está avaliado em R$ 700 mil e será um dos principais itens do primeiro leilão da Justiça do Trabalho em 2025.

O leilão acontece no dia 31 de março, às 9h30 (horário de Manaus), exclusivamente online, por meio do site Amazonas Leilão (www.amazonasleiloes.com.br). O tribunal destinará o valor arrecadado ao pagamento de processos trabalhistas em fase de execução, obrigando o devedor a quitar seus débitos.

Impacto no futebol amazonense

O Leão da Velha Serpa conquistou o Campeonato Amazonense em 2010, 2011 e 2020 e já teve grande representatividade no futebol amazonense. Com dificuldades financeiras nos últimos anos, a perda do imóvel pode afetar ainda mais a estrutura e os planos do clube para as próximas temporadas.

Time de Itacoatiara venceu o Manaus na final do Estadual de 2020. Foto: João Normando/FAF

Como participar do leilão

Empresas e pessoas físicas interessadas no leilão devem realizar cadastro prévio no site Amazonas Leilão. Interessados em visitar os bens antes do evento podem agendar uma visita com o leiloeiro oficial Wesley da Silva, pelo telefone (92) 98159-7859. As visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Além disso, interessados podem vistoriar os bens móveis no depósito localizado na Rodovia Manoel Urbano, nº 7, em Iranduba (40 km de Manaus).

Leia mais:

Coca-Cola se manifesta após morte de funcionária em fábrica de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱