Coca-Cola se manifesta após morte de funcionária em fábrica de Manaus

Manaus (AM) – A Coca-Cola, por meio da Solar Coca-Cola, se manifestou sobre a morte de Karla Gabriela Barbosa Ribeiro, de 29 anos, após um grave acidente de trabalho ocorrido na noite de terça-feira (25), na fábrica localizada na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que colegas de trabalho tentam socorrer Karla, que foi atingida por uma empilhadeira na fábrica da Coca-cola em Manaus e teve a morte confirmada no hospital.

O impacto esmagou seus membros inferiores. Apesar do atendimento emergencial e da transferência para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, a funcionária não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã da última quarta-feira (26).

Em nota oficial, a Solar Coca-Cola expressou profundo pesar pelo falecimento da colaboradora, ocorrido por volta das 22h15 de terça-feira.

A empresa se solidarizou com a família da vítima e afirmou estar oferecendo toda a assistência necessária. Além disso, a companhia informou que está colaborando com as autoridades para investigar as circunstâncias do ocorrido.

As autoridades locais estão conduzindo a investigação para determinar eventuais responsabilidades e garantir que o acidente fatal seja esclarecido.

