Manaus vence Manauara nos pênaltis e vai à final do returno

O Manaus garantiu presença na final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2025. Na noite desta quarta-feira (26), na Arena da Amazônia, o Gavião Real superou o Manauara nos pênaltis por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Com a classificação, o Esmeraldino também assegurou vaga no Campeonato Brasileiro Série D 2026.

Decisão contra o Nacional

A final do returno entre Manaus e Nacional acontece neste sábado (29), às 17h, novamente na Arena da Amazônia. Enquanto isso, o Manauara volta suas atenções para a Série D do Brasileirão, onde estreia contra o Independência-AC, em casa, nos dias 12 ou 13 de abril.

Joel decide e técnico exalta grupo

O atacante Joel foi decisivo ao marcar o gol que levou a partida para os pênaltis. A escalação do camisa 9, que recebeu o prêmio “Caboco do Jogo” da Federação Amazonense de Futebol (FAF), foi alvo de questionamentos dos torcedores antes de a bola rolar.

Atacante Joel marcou o gol do empate no duelo. Foto: Mateus Moreira/FAF

O técnico Júlio César Nunes destacou a força do grupo e a união dos jogadores.

“Nunca largamos a mão de ninguém e hoje foi muito bonito porque o grupo o abraçou. Isso prova que o time está unido, o que faz a diferença nesses jogos decisivos. Fico muito feliz pelo Joel, que ainda acertou uma bola na trave e se entregou muito em campo”, disse o comandante do Gavião Real.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, as equipes jogaram com cautela e criaram poucas chances. Aos 41 minutos, o Manaus assustou com Joel, que cabeceou no travessão após cruzamento de Victor Lima. O Manauara, porém, respondeu com eficiência: Vitinho cobrou escanteio e Wallace, livre de marcação, abriu o placar no último lance antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Gavião precisou de apenas dois minutos para empatar. O goleiro Gabriel Félix saiu jogando errado, Vitinho interceptou e deixou Joel na cara do gol para fazer 1 a 1.

Pênaltis sem erro

Nas penalidades, o Manaus teve aproveitamento perfeito, convertendo todas as cobranças com Renanzinho, Miliano, Silvano, Dedé e Weverson. Do lado do Manauara, Paulinho, Pardal e Wallace marcaram, mas Manoel chutou para fora, sacramentando a eliminação do Robô.

