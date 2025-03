PRF apreende 150 kg de skunk e arsenal de armas dentro de caminhão no Amazonas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 150 kg de skunk e diversas armas de fogo na manhã desta quarta-feira (27), durante uma abordagem na BR-319, em Humaitá, no interior do Amazonas.

Os itens apreendidos estavam escondidos no fundo do baú de um caminhão, ocultos dentro de duas geladeiras, dois congeladores e duas lavadoras de roupas. Durante a fiscalização, foram encontrados 156,25 kg de substância análoga a skunk, uma pistola Glock G19 calibre 9mm com carregador, uma pistola Glock G21 calibre .45 com carregador, seis fuzis calibre 7,62 mm, além de quatro carregadores e 13 munições do mesmo calibre.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Roraima (PCRR), da Receita Federal do Brasil em Rondônia (RFB/RO), da Secretaria de Fazenda do Amazonas (SEFAZ-AM) e da Polícia Militar de Rondônia (PMRO).

Diante dos fatos, todo o material apreendido e o condutor do veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Porto Velho/RO para os procedimentos cabíveis.

