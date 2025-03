Fametro realiza ação com atendimentos gratuitos na Igreja Santo Antônio, em Manaus

No sábado (29), das 8h às 12h, a Fametro oferecerá uma série de serviços gratuitos à população na Igreja Santo Antônio, localizada na Rua Padre Francisco, nº 350, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

“Esta é nossa segunda ação do ano, reforçando nosso compromisso em oferecer uma contrapartida à sociedade. Os alunos ganham com a experiência prática das orientações recebidas em sala de aula, e a população tem a oportunidade de acessar diversos serviços gratuitos”, destacou a reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressaltando também o espírito solidário envolvido na iniciativa.

A programação inclui consultas médicas, exames preventivos, orientação jurídica e nutricional, além de atividades recreativas e serviços de bem-estar. As mulheres terão acesso a exames preventivos, spa para pés e mãos, higienização facial, rodas de conversa sobre saúde mental e amamentação, além de um curso de design de sobrancelhas.

Para os idosos, serão oferecidas consultas médicas, orientações farmacêuticas, circuito funcional e suporte para cálculo de aposentadoria. Já as crianças contarão com sala de jogos, atendimento médico e fonoaudiológico.

A ação também inclui atendimento para pets, com vermifugação, aplicação de antipulgas e vacinação antirrábica. O público em geral poderá usufruir de serviços como orientação jurídica, aulas de Fit Dance, suporte para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), aferição de pressão, testes rápidos, abertura de MEI, orientação sobre pensão por morte e salário-maternidade, além de teste de glicemia.

A Fametro integra a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e, desde 2005, é certificada com o selo de IES Socialmente Responsável. A responsabilidade social também é um dos eixos exigidos pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, a instituição mantém, ao longo de todo o ano letivo, atendimentos gratuitos à comunidade por meio de suas Clínicas-Escola, nas áreas de Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Serviço Social.

O curso de Odontologia do Centro Universitário Fametro também oferece serviços gratuitos à população, que vão desde restaurações simples até próteses dentárias. Os atendimentos ocorrem na Clínica Odontológica da instituição e são realizados por alunos a partir do quinto período, sob supervisão de professores.

