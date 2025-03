Como tornar sem traumas o desfralde de bebês

Desfralde é a retirada da fralda, o aprendizado da criança em usar o banheiro em vez de fralda, desenvolvendo sua capacidade de independência e controle do corpo.

*Por Úrsula Bessa Menezes

O desfralde é um processo muito importante no desenvolvimento da criança, tanto quanto o andar e o falar, paciência, tolerância e parceria entre família e escola. Neste artigo, vamos falar de como trabalhar o desfralde de forma tranquila e sem traumas.

Vamos começar entendendo o que é o desfralde. Bem simples, como o próprio nome sugere, é a retirada da fralda, o aprendizado da criança no uso do banheiro em vez de fralda, desenvolvendo sua capacidade de independência e controle do corpo.

Logo, o personagem principal desse processo é a criança, os adultos são coadjuvantes e observadores, indispensáveis sim, mas sem perder o foco na criança.

Parceria entre escola e família

Durante o processo do desfralde, é fundamental que exista uma parceria entre a família e a escola. É preciso que os ambientes ofereçam segurança para a criança, que o diálogo seja feito de forma clara e positiva e de maneira afetuosa. Os incentivos são necessários e devem ser feitos de forma lúdica, com apoio de histórias, uso da imaginação com bonecos, bonecas e fantoches, tudo o que sua criatividade permitir.

Processo Natural

Importante destacar que, o desfralde é um processo natural, não existem dados marcados para início ou fim, assim como outras etapas do desenvolvimento na vida da criança, envolvendo aspectos físicos, cognitivos e emocionais.

Forçar uma criança a desfraldar em tempo pré-determinado pode acarretar danos futuros, além de danos emocionais relacionados à baixa autoestima, ocasionando possíveis traumas.

O início desse processo, quem indica é a criança, sendo assim, os pais e a escola precisam estar em sintonia e ficar atentos aos sinais que as crianças enviam, o mais comum é o incomodo com a fralda molhada.

Além do sinal mencionado, fique atento a outros sinais que podem indicar que a criança está pronta para começar o processo de desfralde. Por exemplo:

A criança demonstra incômodo quando a fralda está suja ou cheia;

Adota posições específicas, como agachar ou sentar por cerca de dois minutos;

Abaixa e levanta a calcinha, cueca ou calça por conta própria.

Você também pode reservar um espaço tranquilo na casa ou na sala para que a criança faça cocô, evitando chamar a atenção para esse momento, de modo que ela se sinta confortável e à vontade.

Caso tenha dúvidas sobre o aparecimento dos sinais ou perceba uma demora nesse processo, consulte um especialista, pois pode haver alguma patologia associada.

Antigamente acreditávamos que existia uma metodologia de como tirar a fralda, mas atualmente o mais importante é compreender que cada criança é única e possui seu tempo próprio de desenvolvimento, evite comparações e valorize cada passo desse processo, garantindo um resultado tranquilo, feliz e sem traumas.

Para não esquecer:

O desfralde é um processo natural;

A criança é quem dá o sinal, podendo ser motivada, porém, não obrigada a desfraldar em tempo determinado pelos adultos;

Os adultos envolvidos precisam estar atentos e pacientes;

O reforço positivo é muito importante.

Dicas de leitura para as crianças:

Tchau fraldas: Ciranda Cultural, Skudamore, Angélica;

Ciranda Cultural, Skudamore, Angélica; Cadê meu penico? Companhia das Letrinhas, Kelly, Mij

Companhia das Letrinhas, Kelly, Mij Para que sirva um peniquinho? Edições Usborne, daynes, Kate

*Úrsula Bessa Menezes – Especialista em gestão escolar, neuropsicopedagoga e coordenadora da Educação Infantil no Pinóquio Centro Educacional

