Zona Azul é notificada por falta de sinalização em vagas para PcDs em Manaus

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou a empresa Zona Azul por ausência de sinalização vertical em vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos. Durante vistorias no Centro e no bairro Vieiralves, foram constatadas 14 vagas sem a devida sinalização, prejudicando a acessibilidade.

Prazo de cinco dias para correção

A concessionária, responsável pelo serviço de estacionamento rotativo pago, recebeu um prazo de cinco dias para corrigir as falhas apontadas. Essa medida busca assegurar o respeito aos direitos das pessoas que dependem dessas vagas, além de garantir o cumprimento das leis de acessibilidade.

Zona Azul: mobilidade urbana em Manaus

Com 5.225 vagas disponíveis, o Zona Azul é operado pelo Consórcio Amazônia, conforme contrato celebrado com o município de Manaus. O serviço dispõe de diferentes métodos de pagamento, como QR Code, Pix, cartões e aplicativo ZA Manaus. Cada hora de uso custa R$ 3,50, com permanência máxima de três horas na mesma vaga.

