Obra do complexo viário Rei Pelé atinge 90% de execução

A obra do complexo viário Rei Pelé, uma das mais desafiadoras intervenções de mobilidade urbana de Manaus, já alcançou 90% de execução. O prefeito David Almeida fiscalizou, nesta quinta-feira (27), a medição dos serviços, reforçando o compromisso de concluir a estrutura dentro do cronograma.

Avanço na execução

Até o momento, foram concluídas oito mil estacas de sustentação, restando apenas 49 das 362 previstas. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) seguem trabalhando na perfuração das estacas na avenida Camapuã e na armação da parede da laje do Módulo 3, que interliga as avenidas Itaúba e Camapuã.

Apesar dos desafios impostos pelo período chuvoso, o prefeito destacou que a obra está na fase final.

“Muito provavelmente, em abril, vamos concluir a estrutura física do complexo viário e, na sequência, iniciar o período de cura do concreto para liberar o bloqueio. Esta é uma das mais complexas obras de engenharia de trânsito da cidade, e apesar dos transtornos temporários, os benefícios serão duradouros”, afirmou David Almeida.

Compromisso da gestão

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, ressaltou o esforço das equipes para garantir a entrega no prazo.

“Estamos falando de uma obra gigantesca, realizada por uma equipe que trabalha 24 horas por dia. Muitos prometeram, mas é a gestão do prefeito David Almeida que está concretizando esse sonho para a população das zonas Norte e Leste”, afirmou.

Novas obras estruturantes

Além do complexo viário Rei Pelé, a prefeitura planeja novas intervenções para melhorar a mobilidade urbana. O prefeito anunciou que, na próxima semana, será iniciada a execução de projetos financiados pelo empréstimo aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Entre as futuras obras estão:

Hospital Municipal;

Cidade do Autismo;

Viaduto da avenida Coronel Teixeira com a avenida Brasil;

Mirante Rosa Almeida;

Interligação da avenida Max Teixeira com a avenida do Turismo;

Alargamento das avenidas André Araújo, Humberto Calderaro e Djalma Batista.

“Mobilidade é um dos principais desafios da nossa cidade, e estamos trabalhando para transformar essa realidade, investindo na modernização da infraestrutura viária”, concluiu o prefeito.

