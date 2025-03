Semana turbo BBB 25: Maike vence Prova do Líder e coloca Vinícius no Paredão

Vinícius está no Paredão após perder a disputa de arremessos para João Gabriel

A semana turbo do BBB 25 começou cheia de emoção! Na noite de quinta-feira (27), os participantes enfrentaram a Prova do Líder em duas etapas, e Maike saiu vitorioso.

Na primeira parte, os participantes jogaram em duplas, e Maike formou equipe com Diego Hypolito. O desafio era montar um quebra-cabeça com peças presas a parafusos, que precisavam ser girados e encaixados corretamente. Enquanto Diego movimentava as peças, Maike montava a imagem.

Com a vitória na primeira etapa, Maike e Diego avançaram para a fase final. Cada um teve que arremessar leveduras em copos enquanto engradados subiam formando um “paredão”. Maike se destacou e conquistou a liderança da semana.

As surpresas continuaram: Tadeu Schmidt revelou que o novo Líder e seu parceiro deveriam escolher dois participantes para uma etapa extra, onde o perdedor iria direto para o Paredão.

Maike escolheu Vinícius, enquanto Diego optou por João Gabriel para a disputa de arremessos. João Gabriel se saiu melhor e garantiu sua segurança, enquanto Vinícius foi para o Paredão.

