Ministro da Educação vem ao AM para inaugurar centros de ensino e inovação

Camilo Santana visitará Manaus e Eirunepé na segunda-feira (31) para inaugurar a sede definitiva do IFAM e um centro de tecnologia em parceria com a Samsung.

O ministro da Educação, Camilo Santana, visitará o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) na segunda-feira (31) para inaugurar dois novos espaços de ensino e inovação. Pela manhã, em Manaus, ele participará da inauguração do Centro de Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação (CTDI IFAM-Samsung), no Campus Manaus Zona Leste. À tarde, seguirá para Eirunepé, onde entregará a sede definitiva do campus local.

A visita começa às 9h no IFAM-CMZL, onde o ministro inaugura o novo espaço do projeto Aranouá, fruto da parceria entre o Instituto e a Samsung Eletrônica da Amazônia, via Lei da Informática.

O prédio tem como objetivo capacitar professores e pesquisadores nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), formando profissionais mais qualificados para o mercado.

Ainda no fim da manhã, a comitiva seguirá para Eirunepé, onde, às 14h, será inaugurada a sede definitiva do campus, que recebeu investimentos do Governo Federal e de emendas parlamentares.

A unidade atende 600 alunos nos cursos técnicos de Administração, Agropecuária e Informática (integrados ao Ensino Médio), além dos cursos subsequentes de Administração e Agroecologia. O campus conta com 53 servidores, entre técnicos administrativos e docentes.

As inaugurações terão a presença da comunidade acadêmica e de autoridades estaduais e municipais. Os eventos reforçam o compromisso do IFAM com o desenvolvimento educacional e social do Amazonas e a ampliação do acesso ao ensino técnico e tecnológico na região Norte.

