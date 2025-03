Prefeitura define estratégias para combater lixeiras irregulares em Manaus

A Prefeitura de Manaus está intensificando o combate ao descarte irregular de resíduos na cidade. Nesta sexta-feira (28), durante reunião da Comissão Especial de Divulgação e Orientação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), foram definidas novas estratégias que incluem a ampliação das equipes de fiscalização e ações de conscientização para evitar o acúmulo de lixo nos mais de mil pontos identificados como irregulares.

“Estamos dando continuidade a um trabalho que visa melhorar a cidade para todos. O prefeito David Almeida tem sido incansável em apoiar essas iniciativas, que têm como foco garantir uma Manaus mais limpa e mais sustentável. A ampliação das equipes de fiscalização e o trabalho contínuo de educação ambiental são fundamentais para eliminar os focos de lixo irregular e transformar a cidade em um modelo de organização e respeito ao meio ambiente”, afirmou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Somente nesta semana, mais de 20 lixeiras irregulares foram desarticuladas em todas as zonas da cidade, como parte do trabalho contínuo da Semulsp. Muitas dessas lixeiras estavam abarrotadas de materiais que poderiam ser reciclados, caso tivessem sido descartados de forma correta.

Segundo informações do diretor de Coleta Seletiva e coordenador da Cedolp, Luiz Paz, existem 44 pontos de coleta, instalados em supermercados de pequeno, médio e grande porte, por toda a cidade, onde os manauaras podem descartar seus resíduos corretamente.

Sustentabilidade

Além disso, a cidade conta com “papa-pet”, coletores de metal, exclusivos para o descarte de garrafas plásticas. Esses pontos estão localizados em locais estratégicos, como na praça de alimentação do Dom Pedro, na avenida Brasil, zona Oeste, em frente à sede da Semulsp; na rotatória do Hileia, no bairro Redenção, zona Centro- Oeste; na Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste; e na rua Hilário Gurjão (rua do Fuxico), na zona Leste.

“Essas ações fazem parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos manauaras”, completou o secretário Sabá Reis. Ele reforçou ainda que a Semulsp continuará monitorando e orientando a população para o descarte correto dos resíduos, garantindo que mais materiais sejam encaminhados para a reciclagem e contribuam para uma cidade mais limpa e consciente.

(*) Com informações da assessoria

