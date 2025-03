Mais de 1,9 mil abordagens reforçam segurança de motociclistas em Manaus

Entre fevereiro e março, as equipes do IMMU realizaram 1.940 abordagens a motociclistas, aplicaram 419 autuações por diversas infrações

A Prefeitura de Manaus intensificou, no primeiro trimestre de 2025, as ações de fiscalização no modal de duas rodas. A operação “Cavalo de Aço”, coordenada pela gestão municipal, teve como foco principal garantir a segurança viária e proteger os passageiros que utilizam serviços de mototáxi e moto aplicativo na capital amazonense.

Entre fevereiro e março, as equipes do IMMU realizaram 1.940 abordagens a motociclistas, aplicaram 419 autuações por diversas infrações e efetuaram 50 remoções de veículos irregulares, espalhadas em diferentes zonas da cidade. Dentre as irregularidades mais comuns estavam a condução de motocicleta com o licenciamento em atraso, sem o uso do capacete de segurança, ausência de retrovisores, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até mesmo casos de motos com registro de roubo.

De acordo com o vice-presidente de Trânsito do IMMU, as fiscalizações são fundamentais para prevenir acidentes e salvar vidas. “A atuação da prefeitura é firme no combate às irregularidades. Nosso objetivo é garantir que os condutores de motocicletas estejam regularizados e que os passageiros sejam transportados com segurança”, afirmou.

Estratégia

A operação busca não apenas coibir irregularidades, mas também orientar os condutores e garantir que estejam cumprindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro, oferecendo um transporte mais seguro à população.

“Essas ações são contínuas e estratégicas. Estamos atuando nos pontos com maior circulação e com base em denúncias e dados técnicos, sempre com foco na preservação da vida no trânsito”, completou o vice-presidente.

As operações terão continuidade ao longo do ano, como parte da política pública da prefeitura para fortalecer a mobilidade urbana com responsabilidade e compromisso.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEOS: Mototaxista morre e passageira fica presa embaixo de ônibus em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱