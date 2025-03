Feirão do Pescado acontece em três pontos estratégicos de Manaus; confira

O Feirão do Pescado – edição Semana Santa 2025 –, promovido pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de abril. O evento será realizado em três locais estratégicos da capital amazonense: Arena Amadeu Teixeira (zona centro-sul), Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (zona norte) e Centro Cultural dos Povos da Amazônia (zona sul).

Planejamento e organização

Uma reunião foi realizada nesta sexta-feira (28) para alinhar os últimos detalhes da edição de 2025. O encontro teve como objetivo garantir que toda a estrutura e logística do evento estejam prontas para atender ao público de forma eficiente.

Controle de qualidade do pescado

A ADS atuará na fiscalização do pescado comercializado no evento, garantindo que os produtos estejam devidamente regularizados e dentro dos padrões sanitários exigidos.

Próxima reunião com piscicultores

Na próxima segunda-feira (31), às 9h, no auditório da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF), a comissão do Feirão do Pescado se reunirá com piscicultores participantes. O encontro servirá para definir a quantidade de pescado, distribuição e demais detalhes do evento.

Compromisso com o setor produtivo

O Feirão do Pescado, tradicionalmente esperado pelo público manauara na Semana Santa, reforça o compromisso da ADS em fomentar o setor produtivo local e proporcionar oportunidades tanto para piscicultores quanto para consumidores, garantindo um evento estruturado e de sucesso.

Leia mais:

Governo do AM promove edição especial do Feirão do Pescado e Feira de produtos regionais

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱