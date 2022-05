Setor imobiliário tem expectativa otimista no AM para 2022

Manaus (AM) – Mesmo com a inflação elevada, o mercado imobiliário brasileiro e, especificamente, amazonense assume posição otimista e aguarda resultados semelhantes ao ano passado, segundo representante do setor no Amazonas.

De acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), no mês de janeiro o desempenho do setor apontou faturamento de R$ 91 milhões em vendas de imóveis novos.

Em relação aos valores gerais, os empreendimentos que mais se destacaram em localização foram: Bairro Ponta Negra, com R$ 23,614 milhões, seguido do bairro Parque Mosaico, com R$ 21,902 milhões, e o bairro Adrianópolis, com R$ 8,786 milhões.

O diretor da Comissão da Indústria Imobiliária da Ademi, Henrique Medina, destacou que no ano passado o mercado bateu o recorde de vendas e sinaliza desafios para 2022.

“Este ano é de muitos desafios por conta dos juros altos, aumento dos preços dos insumos da construção civil. Nossa projeção é de que o ano seja no mínimo igual a de 2021 em termos de vendas, no quesito lançamento será um pouco melhor ainda”.

Ano passado, o setor registrou aumento de 13% nas vendas de unidades novas, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), surpreendendo até mesmo as expectativas mais conservadoras.

Para a corretora de imóveis, Paula Gomes, até o final do ano o mercado vai estar aquecido. “Na verdade, o mercado já está bem aquecido e a expectativa é só aumentar”, disse.

Segundo ela, muitas pessoas estão buscando imóvel para investir, devido à valorização. O mercado tem se mostrado melhor do que ano passado, pois, devido a pandemia muita gente deixou de comprar com medo de não conseguir pagar, além disso há a inflação. Os imóveis se valorizam e podem manter o capital investido.

“Como agora saímos da pandemia, o preço ainda está bom para comprar, com valores baixos, porém é previsto ter aumento por conta do custo maior do material de construção, além de outros fatores”, afirmou.

Conforme o consultor econômico, Mourão Júnior, a tendência da inflação é aumentar, com todo o contexto mundial, que impacta a economia do país, se visualiza taxas de juros altas.

“A perspectiva é de poucos financiamentos, em relação aos anos anteriores. É um momento que realmente precisa haver uma certa cautela principalmente das pessoas que vão fechar contratos de financiamento de imóveis, de longo prazo. Devido a questão dos juros altos, é preciso haver mais controle financeiro, para que você possa cumprir com a obrigação e ao mesmo tempo não prejudicar o seu orçamento”, disse.

Para os que planejam investir no setor, o consultor econômico afirma ser uma boa alternativa. “Na questão de investimentos continua sendo vantajoso, principalmente se a intenção for alugar casas, salas comerciais. É um bom investimento”, opinou.

A vendas de novos imóveis em 2021 cresceu 7,7% e fechou o ano com mais de R$1 bilhão em negócios formalizados. No ano de 2021 foram lançados 16 empreendimentos, um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2020.