BBB25 se pronuncia sobre suposta fraude em votação de Paredão

O Paredão que eliminou Aline Patriarca na terça-feira (25) segue gerando repercussão fora do Big Brother Brasil. Espectadores começaram a especular que fãs de Renata Saldanha teriam utilizado um robô para votar automaticamente no site do Gshow, o que explicaria o grande número de votos a favor de Maike Cruz, aliado de Renata, na última berlinda.

Imagens de um suposto robô, chamado “AutoBBB” (veja o vídeo abaixo), começaram a circular nas redes sociais. Segundo os internautas, o robô teria seis telas e funcionaria sem qualquer interferência humana, favorecendo os aliados de Renata no Paredão. No vídeo, o sistema criminoso avaliava a liderança de Renata como “Voando”, o que se confirmou na noite de quinta-feira (27).

Aline, exonerada da Polícia Militar durante sua participação no BBB, era uma das mais seguidas no Instagram (somente atrás de Gracyanne Barbosa e Vitória Strada), mas ainda assim foi eliminada. Isso gerou dúvidas entre seus seguidores sobre como os fãs de Renata conseguiram votar em Maike em tão grande número.

Em resposta às acusações, a TV Globo enviou uma nota oficial à CNN, afirmando que faz investimentos constantes em suas plataformas de votação e assegurando que não há evidências de que robôs ou mecanismos fraudulentos tenham impactado os resultados do Paredão.

A emissora ressaltou que conta com uma equipe especializada em segurança cibernética e que a plataforma de votação é auditada externamente. “Monitoramos as curvas de votação e usamos algoritmos para identificar comportamentos não humanos e evitar interferências”, explicou.

Além disso, a Globo informou que a segurança da votação é garantida por várias camadas de proteção, incluindo o uso de captcha e tecnologias de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que são capazes de detectar e neutralizar robôs rapidamente.

(*) Com informações da CNN

